Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu

Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekranlara döneceği tarihi açıkladı.

Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu

Sözcü TV ’deki görevinden CHP yönetimini eleştirdiği için kovulan Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YouTube kanalı 'blabla'nın 10 Ekim'de yayına başlayacağını duyurdu.

Özdil, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden gelini yaptım. Doğru bildiğimi dosdoğru anlattım. Anlatmayı başaramadığımı hayat mutlaka anlatır demiştim, hayat anlattı. Olan biteni anlatmaya çalıştığımızı görmek istemeyenler bile gördüğüne göre, şimdi konuşma zamanı"

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