'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes

Et ve Süt Kurumu'ndan trajikomik açıklama. Et fiyatlarına 13.2 kg et satışı ile müdahale edilecek. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, yükselen et fiyatlarına müdahale ile ilgili olarak trajikomik bir açıklamada bulundu. Artan et fiyatlarına müdahale etmek ve vatandaşın uygun fiyata et alabilmesi için Tarım Kredi Marketlere günlük 13.2 kg et verilecek. ESK'nın yüksek et fiyatlarına bulduğu çözüm pes dedirtirken, bu açıklamaya göre vatandaşın Ramazan ayını Tarım Kredi Marketlerin önünde et kuyruğunda geçireceği anlamına geliyor. Bir kişi yarım kilo kıyma alsa ancak 26 vatandaş kıyma alabilecek.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, 'Tarım Kredi Marketlere verilmeyen ucuz et, İstanbul merkezli 3-5 firmaya verildi' manşet haberi üzerine pes dedirten açıklama yaptı.

Yükselen et fiyatlarının önüne geçmek ve vatandaşın uygun fiyattan et alabilmesi için Tarım Kredi Marketlerle bir protokol imzaladıklarını belirten ESK Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, Tarım Kredi Marketlere verilen aylık minimum et miktarını 600 tona çıkardıklarını bildirdi. Ancak müdahale kapsamında artırıldığı belirtilen aylık 600 ton etin vatandaşa hiçbir faydası olmayacağı gibi, marketlerin önünde de ESK satış mağazalarında olduğu gibi uzun kuyrukların oluşacağı anlamına geliyor.

TARIM KREDİ MARKETLERİNE GÜNLÜK 13,2 KİLO ET DÜŞECEK

Çünkü Tarım Kredi Marketlerin, Türkiye geneli 1512 marketi bulunurken, ESK’nın müdahale kapsamında market başına günlük sadece 13.2 kg et vereceğini gösteriyor. Market başı günlük 13.2 kg et satışı ile vatandaşın nasıl uygun fiyata et alabileceği soru işaretlerine neden olurken, ESK Genel Müdür vekili Kayhan’ın vatandaşın ucuz et tüketebilmesi için Ramazan ayı tedbirleri kapsamında böyle trajikomik bir açıklamada bulunması manidar bulundu.

HABERLER ÜZERİNE ESK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan ‘Ucuz Et Adresi Şaşırdı 3-5 firmaya et kıyağı’ ve geçen haftaki ‘Gizemli İthalat’ manşet haberleri üzerine yazılı bir açıklama yaparak, kamu yararına ithalat yaptıklarını belirtti. Ramazan ayı boyunca 8 bin 500 ton karkas et ve 40 bin baş canlı hayvan ithalatı yapacaklarını açıklayan Kayhan, canlı hayvan ve karkas et ithalatının Kamu İhale Kanunu’nun vermiş olduğu yetkiye dayanarak yapıldığını ve en avantajlı teklif veren firmalarla sözleşmeler imzalandığına yönelik savunmada bulundu. Ancak Polonya’dan ithal edilen 500 ton etle ilgili 5.45 Euro’dan teklif veren firma bulunmasına rağmen 5.60 Euro teklif veren firma ile sözleşme imzalandığı ortaya çıkmıştı. Kayhan, açıklamasında Milli Gazete’nin gündeme getirdiği İstanbul merkezli 3-5 firmaya geçilen ucuz et kıyağını da doğruladı.

İTHAL HAYVANLARLA İLGİLİ KAMUOYUNA İLK KEZ RESMİ RAKAM PAYLAŞILDI

Et ve Süt Kurumu’nun, kasaplık hayvan ve karkas et ithalatına yönelik bugüne kadar kamuoyuna hiçbir açıklama yapmayarak bütün süreçleri kapalı kapılar ardından yürütürken, Milli Gazete’nin haberlerinin ardından bugün kamuoyuna yapılan ithalatlarla ilgili ve satış noktaları hakkında kapsamlı bir açıklama yapılması dikkat çekti.

RAMAZAN AYI BOYUNCA 40 BİN CANLI HAYVAN 8 BİN 500 TON KARKAS ET İTHAL EDİLECEK

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür vekili Mustafa Kayhan, Ramazan ayı boyunca yapacakları ithalat miktarları hakkında da bilgi vererek, "Ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyük baş hayvan alım sözleşmesi imzaladık. Bunlar Ramazan ayı boyunca giriş yapacak ve biz bunu piyasaya arz etmek suretiyle piyasada oluşan fiyatları dengeleyeceğiz" dedi.

İthal edilecek canlı hayvan ve karkas etin Tarım Kredi Marketler, İstanbul’da kasap reyonu bulunan market zincirlerinde ve ESK’nın satış mağazalarında vatandaşa uygun fiyattan satılacağını bildiren Kayhan, alınan tedbirlerle ilgili şunları kaydetti:

TARIM KREDİ MARKETLERDE GÜNLÜK 13.2 KG ET SATIŞI YAPILACAK

"Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında bugünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak, MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz. Kıymanın kilogramı 140 lira, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak.

İHTİYACA GÖRE TARIM KREDİ MARKETLERE VERİLEN ET MİKTAR ARTIRILABİLECEK

Tarım Kredi Market grubu burada herhangi bir kar amacı gütmüyor. Biz kendilerine yüzde 6 iskonto yapıyoruz, bu da lojistik ve sunum hizmetlerini ancak karşılıyor. Biz de maliyetinden vereceğiz. Bu miktar ihtiyaca göre daha da artırılabilecek.

BAKANLIK YÖNETİCİLERİ PES DEDİTTİRDİ

Yapılan bu açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı ile ESK Yöneticilerinin acizliğini ve beceriksizliğini gözler önüne seriyor. Türkiye geneli 1512 marketi bulunan Tarım Kredi Marketlere aylık verilecek 600 ton etin günlüğe bölünmesi durumunda 20 ton ediyor. 20 ton etin de 1512 markete bölünmesi durumunda market başına günlük 13.2 kg et ediyor. Market başı satılacak 13.2 eti hangi vatandaş nasıl alacak?

İSTANBUL’DA KASAP REYONU OLAN MARKET ZİNCİRLERİNDE KIYMA 190 TL, KUŞBAŞI 210 TL’DEN SATILACAK

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği ile bir toplantı yaptık. Kendileriyle taleplerine istinaden yapabileceklerimizi değerlendirdik ve nihayetinde bir karar aldık. İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine karkas et vereceğiz. Onlar da ramazan ayı boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program bugün itibariyle başlıyor.

KIYMA 119 TL, KUŞBAŞI 129 LİRADAN SATILACAK

ESK de kendi satış noktalarında satışa sunulan kıyma ve kuşbaşı miktarını iki katına çıkaracaktır. ESK fiyatları da kıyma için 119 lira, kuşbaşı için 129 lira olarak belirlenmiştir.

İstanbul’da bugüne kadar ucuz et kapsamında yaptıkları satışlar hakkında da bilgi veren Kayhan,3-5 firmaya 100 ton et verildiğini belirtti. Kayhan, bu firmalara hiçbir fiyat garantisi alınmadan etin kaç liradan verildiği hakkında ise bilgi vermedi. Kayhan, şunları kaydetti: "İstanbul'da kasap esnafına 72 ton, sanayiye 100 ton ve perakende zincir marketlere de 76 ton karkas et verdik.

ESK GENEL MÜDÜR VEKİLİ KENDİNİ BÖYLE AKLAMAYA ÇALIŞTI

Diğer yandan ESK Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan’ın, 6 ay öncesinden bugünlerin yaşanacağı bilindiği halde hayvancılıkta uygulanan yanlış politikaların üstünü örtmek için yaşanan et krizinin sorumlu olarak spekülatörleri göstererek, kendisini ve Bakanlığın yanlış politikalarını aklamaya çalışması dikkat çekti. Kayhan, şunları kaydetti: "Depremden sonra iki gün içinde fiyatlarda 30-40 liralık yükseliş oldu. Bunu maliyetle açıklamak mümkün değil. Son bir iki günde de 20-30 liralık artış oldu. Bunu da maliyetle açıklamak mümkün değil. Bunları spekülatif artış olarak değerlendiriyoruz ve mücadelemiz bu yöndedir.

İTHALATI KAMU YARARINA YAPIYORUZ

Stratejimiz de şudur, biz her müdahalemizde çiftçinin üretim maliyetini dikkate alıyoruz. Hiçbir tedbirde, çiftçinin gelir kaybına uğrayacağı aksiyona girmiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'nin de talimatı bu yöndedir. Üretim maliyetine göre fiyat politikası belirliyoruz. Bugün karkas ette belirlediğimiz gibi. Kamuoyumuz müsterih olsun, yaptığımız tüm operasyonların temel amacı kamu yararıdır. Bizim görevimiz fiyat dengeleme ve düzenleme politikasıdır”