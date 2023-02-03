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Eksi 5 derecede ucuz et kuyruğu. Erzurum'da Ağla sevgili yurdum ağla fotoğrafı. Enflasyonu düşük gösterenler utansın

Türkiye’nin hayvancılık merkezi Erzurum’da vatandaşlar ucuza et alabilmek için vatandaşlar eksi 5 derece soğukta Et ve Süt Kurumu’nun önünde kuyruğa girdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:30
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Erzurum’da eksi 5 derecede ucuz et kuyruğu

Eksi 5 derecede ucuz et kuyruğu. Erzurum'da Ağla sevgili yurdum ağla fotoğrafı. Enflasyonu düşük gösterenler utansın
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TÜİK’in açıkladığı yüzde 57,68’lik enflasyona rağmen vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyon bir kez daha ortaya çıktı. Nüfusunun yüzde 45’inin geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan Erzurum’da vatandaşlar ucuza et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, eski 5 derece soğuğa rağmen sabah erken saatlerden itibaren mağazanın kapısında beklemeye başladı.

NÜFUSUN YÜZDE 45’İ GEÇİMİNİ TARIM VE HAYVANCILIKTAN SAĞLIYOR

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı Erzurum'un yüzölçümünün yüzde 63'ü meralardan oluşuyor. Türkiye'nin, "et deposu" olarak nitelendirilen ve "hayvancılığın başkenti" olarak bilinen Erzurum, 16 milyon dekarla Türkiye'nin yüzde 11'inden fazla mera alanına sahip.

AKP son seçimde Erzurum’da yüzde 63 oyla birinci parti olmuştu.

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Boşşveeer
3.02.2023 14:48
'Yapacak bir şey yok. Deve dikeni seviyor' Zülfü Livaneli bir kitabında böyle anlatmıştı:  
 
1950
3.02.2023 14:37
Erzurumlular daha fazla hak ediyor, Cumhur ittifakına oy vererek, aç ve açıkta kalıp donunca akıllanırlar, yahu her seçimde başka bir partiye oy versene, babanın oğlu olsa bile, bak bu senin eserin  
 
haci
3.02.2023 14:31
Erzueum cumhurun akp nin kalesi, ektiğini biçiyor  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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