Ucuz otomobil dolandırıcılığı. Aralarında eski futbolcu, emniyet müdürleri ve savcılar da var

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Bankacı Seçil Erzan'ın futbolcu ve işadamlarına yönelik milyonlarca dolarlık 'fon vurgunu' dolandırıcılığı gündemdeki yerini korurken benzer bir otomobil dolandırıcılığı yapıldığı ortaya çıktı.

Aralarında emniyet müdürleri, polis memurları, cumhuriyet savcısı gibi devlet kademesinde çalışan kamu görevlilerinin yanı sıra Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'nin de aralarında olduğu kişilerin yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

İKNA İÇİN EMNİYET MÜDÜRLERİNE ARABA SATTIĞINI SÖYLEDİ

İddiaya göre 6 Haziran 2023 tarihinde, H.T. isimli polis memuru, Murat Ş. isimli kişi ile arkadaş ortamında tanıştı. Kahve içmek için çalıştığı polis merkezine gelen Murat Ş.'ye araç satın almak istediğini söyledi.

Murat Ş. de H.T.'ye, ucuz araç ayarlayıp sattığını, isterse kendisine de bu şekilde uygun fiyatlı araç temin edebileceğini söyledi. İkna etmek için de iki emniyet müdürüne sattığını gösteren faturaları kanıt olarak sundu.

ARACILIK BEDELİ ALDI

İkna olan polis memuru 470 bin lira vererek araç alımı için anlaşma yaptı. Murat Ş. ilk olarak aracılık yaptığı için 82 bin lira hizmet bedeli talep etti ve aldı.

HER SEFERİNDE FARKLI BAHANEYLE PARA İSTEDİ

Devamında ise 666 bin lira gönderen polis memuru her seferinde farklı bir bahane ile parasının alındığını fark etti.

5 AY GEÇMESİNE RAĞMEN ARAÇTAN HABER GELMEDİ

Aradan geçen 5 ay içerisinde araçtan haber gelmedi. Murat Ş.'ye aracın durumu sorulduğunda ise, "Araçlar TIR'larla İstanbul'a geldi. Otoparkta ekspertiz işlemleri yapılıyor" cevabıyla karşılaştı.

GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU DA DOLANDIRILDI

Polis memuru yaptığı kısa bir araştırmada Murat Ş.'nin Ataşehir'de görev yapan bir komiserden de 1 milyon lira aldığını, ayrıca Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'den de aynı yöntemle para dolandırıldığını öğrendi.

Polis memurunun savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.