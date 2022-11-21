Yabancılar bir Türk şirketini daha satın aldı

NB Ekonomi'den Kerim Ülker'in yazısına göre, koltuk üretiminden aksamlara kadar birçok alanda üretim yapan Türk şirketleri, yabancı rakipleri tarafından satın alınıyor, ortaklık kuruyor. Bu şirketlere bir yenisi daha eklendi.

NB Ekonomi'den Kerim Ülker'in yazısına göre Türkiye’nin uzun süredir NATO üyeliği konusunda uyuşmazlık yaşadığı ve bu konuda görüşmeler yaptığı İsveç’in en eski şirketlerinden olan Lesjöfors, Türkiye’deki ağını üretimle güçlendirme kararı aldı.

İsveçli Lesjöfors, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en önemli hortum çelik ve yay üreticilerinden biri olan Telform’un yüzde 100’lük hissesini satın aldı. Böylece 4 yılın ardından İsveç’ten Türkiye’ye gelen ikinci önemli otomotiv yan sanayii yatırımı da gerçekleşmiş oldu.

Hatırlanacağı üzere 2018 yılında İskandinavya’nın en büyük sanayi şirketlerinden İsveçli NIBE Industrier AB, Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden Emin Group’a ortak olmuştu.

SATIN ALAN 1675 YILINDA KURULDU

İskandinav coğrafyasının en eski şirketlerinden biri olan Lesjöfors Group’un tarihi 17’nci, yüzyılın ikinci yarısına dayanıyor. 1675 yılında kurulan İsveçli firma, sanayi sektörüne 1852 yılında yay üretimiyle girdi.

Dünyanın en eski yay ve şerit bileşenleri üreticilerinden biri olan Lesjöfors, 1980’li yıllarda önemli bir kriz yaşadı. 1982 yılında ödemelerinde aksama yaşamaya başlayan firma, 1985 yılında ifl as sürecine girdi.

Lesjöfors’un hisselerini 1989 yılında Stockholm Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Beijer Alma adlı bir başka grup aldı. Lesjöfors’un yaklaşık 1.900 çalışanı ve farklı coğrafyalarda 33 üretim tesisi bulunuyor. Lesjöfors’un sahibi olan Beijer Alma ise yaklaşık 2.5 milyar dolarlık ciroya sahip.

TÜRK ŞİRKETİNİN CİROSU 11 MİLYON EURO

Gelelim, İsveçli Lesjöfors’un satın aldığı Türk şirketi Telform’a. 1996 yılında otomotivin yanı sıra beyaz eşya sektörüne de hortum kelepçesi ve yay tedarik etmek amacıyla kurulan Telform, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde üretim yapıyor. Bugün 30 ülkede 130’dan fazla müşteri lokasyonuna sahip Telform’un 140 çalışanı bulunuyor.

Telform’un yıllık geliri ise 11 milyon Euro yani bugünkü kurla 210 milyon TL'nin üzerinde. Satışla ilgili açıklamada bulunan Lesjöfors’un Yönetim Kurulu Başkanı Ola Tengroth, “Telform’u bir süredir takip ediyoruz. Lesjöfors Grubu’na çok iyi uyum sağlayacağına inandığımız bir operasyon ağı ve kültürü var. Telform’un satın alınmasıyla Lesjöfors'un üretim ayak izini genişletiyoruz ve düşük maliyetli üretim yeteneklerimizi artırıyoruz. Alım süreciyle birlikte Telform’u geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz” dedi.