UEA petrol talebi tahminini düşürdü

Kaynak: Haber Merkezi
UEA petrol talebi tahminini düşürdü

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) aylık raporunda, 2024 için küresel petrol talebi büyüme tahminini bir defa daha düşürdüğünü paylaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporu çerçevesinde, ABD, Avrupa ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verileri sonrasında 2024 için küresel petrol talebi büyüme tahminini düşürdü. Ajans tarafından yayımlanan rapora göre, talep artışı tahminini 100 bin varil/gün azaltılarak günde 960 bin varile düşürüldüğünü açıkladı.

Petrol talebindeki yavaşlama ve stok artışları "rahat tedarikli bir piyasaya" işaret ediyor. Diğer yandan karadaki stoklar, sekiz aylık düşüşler sonrasında nisanda 83,5 milyon varil artış kaydetti.

UEA, 2025 yılında küresel petrol tüketiminde günlük 1 milyon varil artış beklediğini açıkladı. İlgili veriler, "hareketsiz ekonomi ve temiz enerji teknolojisinin yaygınlaştırılmasının hızlanması" sebebiyle tarihi trendlerin altında bulunuyor.

Ajans, OPEC+ kesintilerinin 2025’in sonuna kadar tam olarak devam edeceğini varsaymayı sürdürürken tedariklerin 2025’te daha yüksek yerine daha düşük ayarlanması gerekebileceğini ifade etti.

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