19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Bayrağı yakanlara UEFA'dan göstermelik ceza

Türk Bayrağı yakanlara UEFA'dan göstermelik ceza

Türk Bayrağı'nın yakılmasına tepkisiz kalan UEFA'dan bir skandal daha geldi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:24
Takip Et

UEFA, Antwerp'in Başakşehir'i konuk ettiği maçta Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin avro para cezası verdi. Resmen ödül gibi ceza

Türk Bayrağı yakanlara UEFA'dan göstermelik ceza
+
Aa
-

UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin avro para cezası verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
1
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
3
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
4
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
5
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
6
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
7
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak
﻿Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü
﻿Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü
﻿Yıldırım Osmaniye'ye böyle düştü
﻿Pandemi yaradı, dermokozmetik pazarı 130 milyar dolara koşuyor
﻿Pandemi yaradı, dermokozmetik pazarı 130 milyar dolara koşuyor
﻿Pandemi yaradı, dermokozmetik pazarı 130 milyar dolara koşuyor
﻿Ankara’da ele geçirildi! Tam 3 ton 20 kilogram
﻿Ankara’da ele geçirildi! Tam 3 ton 20 kilogram
﻿Ankara’da ele geçirildi! Tam 3 ton 20 kilogram
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.