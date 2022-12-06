İngiltere'de 4 günlük mesai denemeleri tamamlandı

BBC Türkçe'nin haberine göre; denemeler, haftada 4 gün mesai yönünde kampanya yürüten 4 Day Week Global (4 Günlük Çalışma Haftası) ile Autonomy adlı düşünce kuruluşu, 4 Day Week İngiltere kampanya grubu ve Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'daki araştırmacılarla ortaklaşa düzenlendi.

4 Day Week Kampanya Grubu Kasım sonunda, denemelerden bağımsız olarak, 100 şirket ve kuruluşun çalışan ücretlerinde herhangi bir kesinti olmaksızın 4 günlük mesai düzenine geçtiğini açıkladı.

100 şirketin toplam 2600 çalışanı bulunuyor.

İngiltere'de 6 Haziran'da başlatılan denemelere katılan 70 şirketten biri olan ekoloji danışmanlık şirketi Tyler Grange, 6 aylık süreçte çalışan verimliliğinin yüzde 21 oranında arttığını söylüyor.

4 gün çalışma düzenini kalıcı hale getiren şirket, yaptığı ölçümlere göre devamsızlık oranlarının yüzde 70 düştüğünü ve çalışanların yüzde 18 daha az yorulurken yüzde 10 oranında daha mutlu olduğunu belirtiyor.

İngiltere çapında 6 ofisi olan şirketin 80'e yakın çalışanı için tatil Cuma günü başlıyor.

Tyler Grange'da Ekoloji Sorumlusu olarak çalışan Joe Dance, yeni düzenin kendilerini "daha pragmatik ve daha proaktif olmaya ve daha kritik işleri önceliklendirerek zamanlarını daha etkin bir şekilde yönetmeye" zorladığını söylüyor.

Şirketin yönetici direktörü Simon Ursell, yeni düzenlemeyle gereksiz toplantıların rafa kalktığını belirtiyor.

"5 günlük düzende olsaydık toplantılar devam edecekti çünkü herkes boş zamanını doldurmaya çalışıyordu" diyor.

Londra'nın kuzeyinde Pressure Drop adlı birahane de 4 günlük düzeni kalıcı hale getirdi.

Ancak işletmenin müşteri talebine uyum sağlayabilmesi için bir günü tatil etmek yerine çalışan vardiyalarını yeniden düzenlemesi gerekti.

İşletmenin kurucu ortağı Sam Smith, sürecin "yönetimi her zaman kolay olmadı, ancak yine de faydaları zorluklardan ağır basıyor" diyor.

Ofis müdürü Clare Doherty, denemelerin "muhteşem" geçtiğini söylüyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Bir bebek bekliyorum ve yeni düzene geçiş sayesinde doktor randevularımı çalışmadığım güne alabiliyorum. Plan yapmak ve hazırlanmak için ek zamanım oldu."

İşletme, denemelere önümüzdeki 12 ay boyunca devam edecek.

4 günlük çalışma düzenine geçen çalışanalar, hâlâ tüm çalışanların küçük bir yüzdesini oluşturuyor.

Ancak değişikliklerin mevcut çalışma düzeninin sorgulanmasını sağlayacağı umuluyor.

Denemeye katılan 70 şirketten kaçının uygulamayı kalıcı hale getireceği önümüzdeki yıl netlik kazanacak.