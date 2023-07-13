UEFA, Arda Güler'in Real Madrid transferini iptal edebilir

İngiliz basını Real Madrid'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı manşetine taşıdı.

Real Madrid'in finansal faaliyetler konusunda bazı ciddi sorularla karşı karşıya kaldığın ve bunun da yeni yapılan transferleri olumsuz etkileyeceği öne sürüldü.

Telegraph'tan Sam Wallace'a göre, yönetime kulüp maliyetlerinin yüzde 20'sinin neden hesaba katılmadığını detaylandırmayı reddetti.

KAFA KARIŞTIRAN RAPOR

Sonuçlar bölümünde, ödemelerin yaklaşık 135 milyon Euro'su için "diğer işletme giderleri" alt kategorisi yer aldı. Bunun 122 milyon Euro'sunun ne gideri olduğu açıklanamadı.

Kulüp, 2017-18 mali yılında "Providence" adlı özel sermaye grubuyla imzalanan ve gelecekteki gelir akışlarının satışı karşılığında kulübe para veren bir anlaşmaya cevap vermeyi reddetti. Anlaşma o zamandan beri uzatıldı ve değeri artırıldı.

"YASADIŞI DEĞİL"

Bununla birlikte, kulübün gelecekteki sponsorluğun belirtilmemiş yüzdesinden kazandığı tutarlar - anlaşma 2019-20'de yenilendi - Madrid'in hesaplarında borçtan ziyade gelir olarak adlandırıldı.

Providence ile yapılan anlaşmanın herhangi bir şekilde yasadışı olduğunu gösteren bir durum yok. Yalnızca UEFA mali kontrollerine uygun olup olmadığı sorgulanmaktadır.

Ortaya çıkan soru, Manchester City gibi kulüplerin finansal fair play kurallarının ihlali konusunda yoğun bir inceleme altında olduğu devlete ait kulüpler döneminde yaşarken, kulüplerin gelecekteki gelirlerini borçtan ziyade pazarlama geliri olarak satmasına izin verilip verilmeyeceği.

"BOR OLARAK GÖRDÜLER"

İspanyol vergi makamları bu tür ödemeleri gelir olarak değil, borç olarak gördüklerini belirtmek gerekir. Bu usulsüzlük, Real Madrid'in Covid-19 döneminde bile istikrarlı kalan birkaç kulüpten biri olması nedeniyle futbolda gerçek soruları gündeme getirdi.

"UEFA SORUŞTURMA BAŞLATABİLİR"

Fotospor'un haberine göre UEFA'nın başlatacağı soruşturma kapsamında Real Madrid'in muhasebeleştirme tarzının FFP'ye uygun olmadığı kabul edilirse transfer yasağına varan cezalar gündeme gelecek. Böyle bir durumda Bellingham ve Arda Güler gibi yıldızları kadrosuna dahil eden İspanyol devinin bu isimlere lisans çıkaramama sorunu ortaya çıkacak.