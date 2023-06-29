UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin adı değişti

UEFA İcra Kurulu, İsviçre’nin Nyon kentinde toplandı ve önemli kararlar aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin adı değişti

Editör: Fatma Demirkaya

UEFA İcra Kurulu'nun İsviçre'nin Nyon kentinde yaptığı toplantıda aldığı kararları duyurdu.

Buna göre;

- UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin adı 2024-25 sezonundan itibaren “UEFA Konferans Ligi” olarak değiştirildi.

- Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında, gelecek sezon finali Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OPAP Arena’da, 2025 finali ise Polonya’nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Şehir Stadı’nda oynanacak.

- 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.

- UEFA 2025 Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası’na Polonya ev sahipliği yapacak.

- ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’nın Avrupa elemeleri yine grup aşaması ve play-off’lardan oluşacak. Lig formatındaki grup aşaması, Mart ve Kasım 2025 tarihleri arasında, 12 grupta oynanacak. Grup liderleri doğrudan Dünya Kupası biletini alacak.

- Play-off’larda mücadele edecek takım sayısı ise 12’den 16’ya çıktı. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takımın yanı sıra gruplarda ilk ikiye giremeyen ve UEFA Uluslar Ligi’nde en iyi sıralamaya sahip dört takım play-off’larda yer alacak.

- Mart 2026’da oynanacak play-off eşleşmelerinde yarı final ve finaller tek ayaklı olacak.

- UEFA, finansal fair-play kapsamında bir futbolcunun transfer ücretinin, sözleşmesi daha uzun olsa bile en fazla 5 yıla yayılmasını kararlaştırdı. Karar, 1 Temmuz’dan itibaren uygulanmaya başlayacak ve geçmişte yapılan uzun süreli sözleşmeleri etkilemeyecek.

- İcra Kurulu, bir sonraki toplantısını 26 Eylül’de Güney Kıbrıs Rus Kesimi’nde yapacak.

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