UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarını ardından Atalanta, Bayer Leverkusen, Benfica, Marsilya, Milan, Liverpool, Roma ve West Ham United çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu rövanş maçları tamamlandı.

Gecenin nefes kesen karşılaşması Bayer Leverkusen-Karabağ eşleşmesinde yaşandı.

Azerbaycan ekibi 10 kişi kaldığı deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen, Alman temsilcisine 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Villarreal (İspanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1

Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 0-1

West Ham United (İngiltere) - Freiburg (Almanya): 5-0

Slavia Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 1-3

Liverpool (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya): 6-1

Brighton (İngiltere) - Roma (İtalya): 1-0

Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2

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