UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu rövanş maçları tamamlandı.
Gecenin nefes kesen karşılaşması Bayer Leverkusen-Karabağ eşleşmesinde yaşandı.
Azerbaycan ekibi 10 kişi kaldığı deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen, Alman temsilcisine 3-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Villarreal (İspanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1
Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 0-1
West Ham United (İngiltere) - Freiburg (Almanya): 5-0
Slavia Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 1-3
Liverpool (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya): 6-1
Brighton (İngiltere) - Roma (İtalya): 1-0
Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2