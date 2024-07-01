UEFA ceza için harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA ceza için harekete geçti

Bellingham'ın Slovakya'ya karşı yaptığı hareket için UEFA ceza vermeye hazırlanıyor.

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda dün akşam İngiltere Slovakya ile karşı karşıya geldi.

Köln Stadı’nda oynanan mücadelede Slovaklar 25. Dakikada Ivan Schranz’ın golüyle öne geçerken cevap karşılaşmanın son dakikasında geldi.

90+5’te harika bir gol atan Jude Bellingham maçı uzatmalara götürüp takımını elenmekten kurtardı.

Attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşayan Bellingham’ın yaptığı hareket Slovakları çıldırttı.

Slovakya kulübesine dönen Jude Bellingham eliyle cinsel organını gösterdi.

Bellingham’ın bu hareketi gündeme otururken UEFA ceza vermek üzere harekete geçti.

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