Beşiktaş'tan ayrıldı Süper Lig'de kaldı

Düzenleme: Kaynak: beIN SPORTS
Beşiktaş'tan ayrıldı Süper Lig'de kaldı

Beşiktaş ile olan sözleşmesi biten Umut Meraş'ın yeni takımı Eyüpspor oldu.

Milli futbolcu Umut Meraş, 2021-22 sezonu başında Le Havre'den Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Umut Meraş'ın sözleşmesi sona erdi ve takımdan aydıldı.

EYÜPSPOR'LA ANLAŞMA SAĞLADI
3 yıllık Beşiktaş macerası biten Umut Meraş'ın yeni takımı, Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor oldu.

28 yaşındaki sol bek oyuncusu, Eyüpspor ile el sıkıştı.

Kulübün kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Beşiktaş ile 60 maçta oynayan Umut Meraş, 3222 dakika süre aldığı takımda 2 asist yaptı.

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