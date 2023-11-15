UEFA Euro 2024'ün resmi maç topunu tanıttı

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'ün resmi topu tanıtıldı.

UEFA Euro 2024'ün resmi maç topunu tanıttı

UEFA, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kullanılacak resmi maç topunu tanıttı.

adidas firması tarafından üretilen ve Almancada "futbol sevgisi" anlamına gelen "Fussballliebe" adı verilen topun tanıtımı için başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde tören düzenlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kullanılan teknoloji sayesinde topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlanacağı, bunun da video yardımcı hakemin (VAR) karar alma sürecine katkıda bulunacağı ifade edildi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında Almanya'daki 10 şehirde gerçekleşecek.

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