UEFA Süper Lig kararını bu hafta açıklayacak

TFF'nin ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep'le ilgili aldığı kararı UEFA'ya taşıyan Beşiktaş'ta gözler bu hafta gelecek habere çevrildi.

UEFA Süper Lig kararını bu hafta açıklayacak

Süper Lig için UEFA'dan gelecek karar bekleniyor. TFF, Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine oynanan maçları geçerli saymış ve sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olmasını kararlaştırmıştı.
Yaşanan süreçte Beşiktaş, UEFA'nın talimatlarını örnek göstererek kararın değiştirilmesini talep ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyu kapattıklarını söyledi. Siyah-beyazlılar, mevcut kararlarla ilgili olarak UEFA yetkilileri ile temasa geçerek görüş istemişti. Sabah'ın haberine göre UEFA'nın hafta başında Beşiktaş'a bir yanıt vereceği öğrenildi
Deplasmanda oynanan maçlarda Hatayspor'a 2-1 yenilen ve Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş bu karşılaşmalarda 4 puan kaybetti.

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