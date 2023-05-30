Süper Lig kulüpleri kazan kaldırdı. TFF köşeye sıkıştı

Süper Lig takımları, TFF'nin B Takım projesine maliyetlerinden dolayı "Hayır" cevabı verirken Mehmet Büyükekşi de sıkıntıya girdi.

Süper Lig kulüpleri kazan kaldırdı. TFF köşeye sıkıştı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon için planladığı B Takım projesine Süper Lig kulüplerinin hepsi karşı çıktı.

Mehmet Büyükekşi Başkanlığındaki TFF, Tüm Süper Lig kulüplerine, B Takımlarının 3. Lig'de mücadele edeceğini ve giriş ücreti olarak 10 milyon TL alınacağını duyurdu.

Bu kara sonrası tüm kulüpler maliyetten ötürü 'Hayır' cevabı vererek TFF'yi adeta köşe sıkıştırdı.

TFF, Süper Lig kulüplerinin karşı olduğu B Takım projesiyle ilgili nihai kararını gelecek hafta açıklayacak.

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