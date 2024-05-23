UEFA TFF'ye jet mesaj yolladı

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA TFF'ye jet mesaj yolladı

İstanbul'un ev sahipliği yapacak 2 final için UEFA'dan TFF'ye tebrik mesajı geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'un 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapmasından ötürü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Dublin'de gerçekleşen UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bulunan Başkan Büyükekşi, Aleksander Ceferin ile görüştü. Mehmet Büyükekşi, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin Türkiye'de düzenlenecek olmasını büyük bir sevinçle karşıladığını belirtti ve bu karar için UEFA Başkanı Ceferin'e şükranlarını iletti.

Ceferin, bu önemli kararın UEFA Yönetim Kurulu tarafından alındığını söyleyerek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi bu başarıdan dolayı kutladı.

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