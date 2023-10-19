UEFA'dan flaş İsrail kararı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de UEFA maçları oynanmayacak.

Belçika-İsveç arasında oynanan ve terör saldırısı nedeniyle 1-1 devam ederken ertelenen maçın ise aynı skorla onaylanacağı bildirildi.

Aynı maçta çekilen cezaların kabul edileceği ve görülen sarı kartların geçerli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv'in kendi sahalarındaki maçların İsrail toprakları dışında alternatif statlarda oynanacağı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçının 6 Aralık Çarşamba gününe;

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Zorya maçının ise 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendiği duyuruldu.

Son olarak Maccabi Haifa Genç Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nden çekildiği bildirildi.

Maccabi Haifa'nın yerine organizasyona Sparta Prag'ın dahil edildiği aktarıldı.