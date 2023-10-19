UEFA'dan flaş İsrail kararı

UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de Avrupa maçlarının oynanmayacağını duyurdu.

UEFA'dan flaş İsrail kararı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de UEFA maçları oynanmayacak.

Belçika-İsveç arasında oynanan ve terör saldırısı nedeniyle 1-1 devam ederken ertelenen maçın ise aynı skorla onaylanacağı bildirildi.

Aynı maçta çekilen cezaların kabul edileceği ve görülen sarı kartların geçerli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv'in kendi sahalarındaki maçların İsrail toprakları dışında alternatif statlarda oynanacağı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçının 6 Aralık Çarşamba gününe;

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Zorya maçının ise 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendiği duyuruldu.

Son olarak Maccabi Haifa Genç Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nden çekildiği bildirildi.

Maccabi Haifa'nın yerine organizasyona Sparta Prag'ın dahil edildiği aktarıldı.

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