UEFA'dan Galatasaray'a ceza. Manchester United maçının faturası ağır oldu

Manchester United maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Galatasaray'a para cezası ve deplasmanda bilet satamama cezası verdi.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza. Manchester United maçının faturası ağır oldu

Editör: Ufuk Cingöz

UEFA Disiplin Kurulu Galatasaray'ın Manchester United ile karşılaştığı mücadelede çıkan saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılılara ceza verdi

TOPLAM 51 BİN 800 EURO
UEFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre sahaya yabancı madde atılmasından 30 bin Euro 3 bin 500 Euro para cezasına çarptırıldı. Zarar verici hareketlerin karşılığı ise 8 bin Euro olarak belirlendi. Taraftarın neden olduğu rahatsızlık nedeniyle ise 10 bin Euro cezaya hükmedildi. Toplam para cezası böylece 51 bin 500 Euro oldu.

TARAFTARA BİLET SATAMAYACAK
Sahaya yabancı madde atılmasından dolayı kulübe bilet satışında kısıtlama da getirildi. Karar uyarınca Galatasaray'ın sıradaki Avrupa kupası maçında deplasmana gidecek taraftarına, bilet satmaktan men edildiği duyuruldu. Ancak bu cezanın, iki yıllık bir ertelemeye tabi olacağı eklendi.

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