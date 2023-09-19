UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması

UEFA, Paris Saint Germain’den Katar kulüplerine imza atan Marco Verratti, Julian Draxler ve Abdou Diallo’nun transferlerine dair soruşturma başlattı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, UEFA'nın Katar ve PSG arasındaki yakınlık sebebiyle Marco Verratti, Julian Draxler ve Abdou Diallo transferlerini incelemek için soruşturma açmaya karar verdiği ifade edildi.



YAPTIRIM UYGULANABİLİR

UEFA'nın soruşturmadan elde edeceği sonuçlara göre, PSG'ye yaptırım uygulayabileceği ya da Fransız ekibinin bu transferlerden kazanacağı rakamların hesaplarda sayılmamasını sağlayabileceği iddia edildi.



DAHA ÖNCE DE SPONSORLUK ANLAŞMALARI İNCELENMİŞTİ

Bu transferlerin mali kontrol komitesi tarafından inceleneceği, cezai işlem uygulanabilmesi için alıcı ve satıcının çok yakın olduğunun ispat edilmesi gerektiği vurgulandı. PSG'nin daha önce de Katar'dan yaptığı sponsorluk anlaşmalarının incelendiği hatırlatıldı.