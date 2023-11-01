UEFA'dan Süper Lig kulüplerine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Geçtiğimiz sezonu UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 12. sırada bitiren Türkiye'nin Avrupa'ya kaç takım göndereceği açıklandı.

Çağlar Bülent Sansar
UEFA'dan Süper Lig kulüplerine Şampiyonlar Ligi müjdesi

UEFA geçtiğimiz sezon Ülke Sıralamasını 12. sırada tamamlayan Türkiye'nin Avrupa kupalarına katılım hakkını duyurdu.

İLK İKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA’nın açıklamasına göre, Süper Lig şampiyonu direkt olarak Play-Off Turuna katılmaya hak kazanacak. Lig ikincisi ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turundan başlayacak.

ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİREN TAKIM AVRUPA KUPASI'NA
Süper Ligi üçüncü sırada bitiren takım Avrupa Ligi'ne katılabilmek için 2. Eleme Turundan başlayacak. Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi 2. Eleme Turundan dahil olacak. Türkiye Kupası Şampiyonu ise Avrupa Ligi Play-Off Turundan giriş yapacak.

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