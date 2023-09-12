UEFA’nın iki yüzlülüğü tescillendi. Türkiye’de yasaklanmıştı

UEFA EURO 2024 elemelerinde Türkiye – Ermenistan ile Eskişehir’de oynanan maçta karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesi Azerbaycan bayraklarını stada sokmak isteyen Türk taraftarlar UEFA'nın koyduğu yasak nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın savaşta olmasından ötürü böyle bir önlem aldığını belirten UEFA’nın aynı hassasiyeti Ermenistan ile Hırvatistan arasında oynanan maçta göstermediği ortaya çıktı.

Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu maçında Ermenistan - Hırvatistan'ı konuk ederken, UEFA görevlileri stadyumda "Karabağ korsan rejimi" bayraklı drone uçurulmasına seyirci kaldı.

Daha önce bir çok kez sözde ülkenin bayrağının dalgalanmasına izin veren UEFA'nın uygulandığı çifte standart Azerbaycanlı ve Türk taraftarların haklı tepkisine neden oldu.

Bazı taraftarlar görüntülerdeki bayrağı Ermenistan bayrağına benzeterek durumu doğal karşılasa da gerçek böyle değil. Stadyumda uçurulan bayrakta Dağlık-Karabağ bölgesini temsil eden bir çizim yer alıyor.

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ERMENİSTAN BAYRAĞI

SÖZDE KARABAĞ'I TEMSİL EDEN BAYRAK