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Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:37
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Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:
''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.''

Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1- Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü incek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim edilecektir.

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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