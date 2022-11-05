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Mutfak tüpüne zam

Otogaza yapılan zammın ardından mutfak tüplerine de zam geldi.12 kiloluk mutfak tüpünün fiyatı 320 TL'ye kadar çıktı.  Zamma isyan eden vatandaşlar "Bir tüp yapılan yemeğe göre 2 ya da 3 ay gidiyor. Artık yemekleri de ılık yemeye başlarız" dediler.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 08:03
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Keşke doğalgaz kullansaydım diyeceksiniz. Mutfak tüpüne zam

Mutfak tüpüne zam
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Kamu Gündemi'nin haberine göre, mutfak tüpü fiyatlarına dün itibariyle zam yapıldı.  Vatandaşların kullanım sıklığına göre iki ayda bir ya da üç ayda değiştirdiği mutfak tüpü fiyatlarına LPG'ye gelen zam sonrası fiyatı arttı. 

Son gelen indirim sonrası fiyatı 300 TL seviyelerine kadar gerileyen tüplerin LPG zammı sonrasında fiyatları tekrar 320 TL'ye kadar ulaştı.

Zamma isyan eden vatandaşlar "Bu kadar da olmaz. Olan yine garibana oldu. Bir tüp 2 ya da 3 ay gidiyor. Çayda da yemekte de tüp kullanıyoruz. Bu zam artık daha sık çay demlemeyin, yemeklerinizi de tam kaynatmayın anlamına geliyor. Çay lüksümüz de elimizden alınıyor. Zaten dışarda bir bardak çay 4 TL olmuş. Onu da içmeyiz. Sandık önümüze gelene kadar sabredeceğiz" yorumunu yaptı. 
İşte tüp fiyatları: 

AYGAZ

Aygaz resmi internet sayfasında 12 kg mutfak tüpü Ankara'da 319 TL'den satılıyor.

Aygaz 2 kg gri küçük tüp 63 TL
Aygaz forklift tüpü 16 kg 425 TL
Aygaz forklift tüpü 24 kg 639 TL

MİLANGAZ

Milangaz 2 kg ev tüpü fiyatı 60 TL
Milangaz 12 kg mutfak tüpü fiyatı 306,50 TL
2 kg Bizimgaz ev tüpü fiyatı 59 TL
12 kg Bizimgaz ev tüpü fiyatı 306 TL

İPRAGAZ 

İpragaz markasında da mutfak tüpü fiyatları güncellendi. Buna göre ise 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren;
2 kg mutfak tüpü 62 TL
12 kg ev tüpü 309 TL
24 kg ticari tüp 625 TL
45 kg sanayi tüpü 1170 TL
45 propan tüpü 1258 TL

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Abbas
5.11.2022 08:41
Ama tüpün getirme parası var, musluktan akmıyor canım ???  
 
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