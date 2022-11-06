Şarkıcı Zeynep Bastık hayranları tarafından rüküş ilan edildi

Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın, bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Özel hayatı ve verdiği pozlarla dikkat çeken Bastık iç çamaşırlı ev pozlarıyla gündeme geliyordu.

Genç şarkıcı yine tarzıyla adından söz ettirdi. Zeynep Bastık renkli mini şortu üstüne ceket giydi. Kombinini beyaz çorap üzerine topuklu ayakkabı giyerek tamamlayan Bastık kendisini Rocky'e benzetti.

"Acı yok Rocky" notuyla paylaşım yapan Bastık'ın tarzı rüküş bulundu. Koltukta sere serpe poz veren Zeynep Bastık'ı görenler "Giyimin çirkinliği", "İyice tarzın saçma olmaya başladı", "Sürekli bi ayak gösterme", "Kıyafetle çok saçma" dedi.