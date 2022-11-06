6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şarkıcı Zeynep Bastık hayranları tarafından rüküş ilan edildi

Şarkıcı Zeynep Bastık hayranları tarafından rüküş ilan edildi

Son dönemin öne çıkan isimlerinden Zeynep Bastık hem kazancı hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Boşandıktan sonra verdiği iç çamaşırlı pozlarla dikkat çeken genç şarkıcı renkli mini şortuyla koltukta poz verdi. Kendisini Rocky'e benzeten Bastık'ın tarzı hayranları tarafından rüküş bulundu

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:57
Takip Et

Tanınmış şarkıcı son yaptığı paylaşımdaki kıyafetiyle rüküşlüğün zirvesine çıktı

Şarkıcı Zeynep Bastık hayranları tarafından rüküş ilan edildi
+
Aa
-

Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın, bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Özel hayatı ve verdiği pozlarla dikkat çeken Bastık iç çamaşırlı ev pozlarıyla gündeme geliyordu.

Genç şarkıcı yine tarzıyla adından söz ettirdi. Zeynep Bastık renkli mini şortu üstüne ceket giydi. Kombinini beyaz çorap üzerine topuklu ayakkabı giyerek tamamlayan Bastık kendisini Rocky'e benzetti.

"Acı yok Rocky" notuyla paylaşım yapan Bastık'ın tarzı rüküş bulundu. Koltukta sere serpe poz veren Zeynep Bastık'ı görenler "Giyimin çirkinliği", "İyice tarzın saçma olmaya başladı", "Sürekli bi ayak gösterme", "Kıyafetle çok saçma" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
1
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
2
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
3
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
4
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
5
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
6
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
7
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Erol Bulut'tan istifa açıklaması
﻿Erol Bulut'tan istifa açıklaması
﻿Erol Bulut'tan istifa açıklaması
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring son periyotta coştu
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring son periyotta coştu
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring son periyotta coştu
﻿Çağdaş Atan: Kayserispor'da artık zamanı geldi
﻿Çağdaş Atan: Kayserispor'da artık zamanı geldi
﻿Çağdaş Atan: Kayserispor'da artık zamanı geldi
﻿Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray 5, Beşiktaş 4 attı
﻿Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray 5, Beşiktaş 4 attı
﻿Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray 5, Beşiktaş 4 attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.