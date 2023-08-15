Uğur Aslan memleketinde su sorununa çare arıyor

Deprem sonrası memleketi Hatay’a ilk koşanlar arasında yer alan Uğur Aslan, bölgedeki ihtiyaçları karşılayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hürriyet’te yer alan habere göre; Hatay halkının temiz suya ulaşmakta sıkıntı yaşadığını dile getiren ünlü oyuncu, bununla ilgili projeleri hakkında şunları söyledi:

“Deprem bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede en çok ihtiyaç olan şeylerden biri içilebilir temiz su. Taşıma suyla maalesef değirmen dönmüyor. Taşıma işinden kurtulabilmek adına kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Depremde altyapının bozulması sebebiyle boru hatlarıyla bu süreç mümkün olmuyor. Bu sebeple içilebilir temiz su tesisleri kurmak için çalışmalara başladık. Hatay milletvekillerimiz, AFAD ve oda başkanlarımızla toplantılar yapıp süreci nihayetlendirmeye çalışıyoruz. İçilebilir temiz su için arıtma konteynerleri bulduk. Bu şekilde hem temiz suyu bölge insanıyla buluşturacağız hem de pet şişe, damacana gibi taşınabilir sulardan kaynaklanan atık probleminin önüne geçmiş olacağız.”

Hatay’da 200 konteyner kent bulunduğunu belirten Aslan, “Amacımız 200 adet içilebilir su arıtma ünitesi kurmak. Her birinin maliyeti 120 bin TL. Herkesin katkısını bekliyoruz” diye konuştu.

