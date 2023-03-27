Şarkıcı Uğur Aslan hem ağladı hem ağlattı. Hatay'daki depremde 11 yakınını kaybetmişti

'Şarkılar Bizi Söyler' programında depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız anıldı. Uğur Aslan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yaşayan ailesinden 11 kişiyi kaybetmişti. Büyük acı yaşayan oyuncu, afet nedeniyle ekrana ara veren ‘Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümüne konuk oldu. Anlattıklarıyla ve söylediği şarkılarla hem kendisi ağladı hem de izleyenleri ağlattı.

ONUN ABİSİ ENKAZ ALTINDA BENİM ABİM ENKAZ ALTINDA"

Uğur Aslan, depremi öğrendikten sonra yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Depremi 04:30'da öğrendiğini söyleyen oyuncu, Bulgaristan'da tır şoförlüğü yapan yeğeninin kendisini aradığını ve 'Amca bekle beraber gidelim' dediğini söyledi. Aslan daha sonra yeğeninin İstanbul'a geldiğini ve Hatay'a gittiklerini söyledi.

Aslan sözlerine, " Hatay'a bir gittik yer yer gitmiş. Benim abim enkaz altında, onun abisi enkaz altında. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Çok değişik bir duygu. Kelimelere dökemiyorum' diyerek devam etti.

"AMCA ENKAZDAYIM ÇIKAMIYORUM"

Uğur Aslan depremi Hatay'da yaşayan yeğeninden öğrendiğini söyledi. Yeğeninin kendisini arayıp, ' Amca enkazdayım çıkamıyorum yardım et' dediğini söyleyen oyuncu, o anları anlatırken oldukça duygulandı.