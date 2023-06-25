Uğur Dündar Aziz Yıldırım'ın kendisine neden buğulu gözlerle baktığını açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar için "Siyaseti, gazeteciliği artık bir kenara bırakacağım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı olmak istiyorum, dedi. Biz de destekledik. Kazandı. Ama geldiğimiz noktada Fenerbahçe'ye zarar veriyor" demişti.

Uğur Dündar, Sözcü gazetesindeki köşesinde Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

3 Temmuz Fetö Kumpası dönemini hatırlatan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Kumpas sürecinde Aziz Bey hakkında daha birçok destek yazısı kaleme aldım, televizyonlarda coşkulu konuşmalar yaptım...

Kumpaslara karşı Fenerbahçe camiasının Aziz Yıldırım'ın çevresinde kenetlenerek sergilediği muhteşem direniş destanını anlattığım son yazım, 3 Temmuz 2022 günü, yani bir yıl önce, köşemde yer aldı.

Peki bunları yazdığım için pişman mıyım? Asla! Anlattığım olaylar bugün yaşansa, yine aynı duruşu sergiler, yine cezaevine girmeyi bile göze alır mıyım? Hiç düşünmeden; evet!

Neredeyse tek başına kaldığı gün yanında dimdik duran Uğur Dündar'a buğulu gözlerle bakıp minnettar olduğunu söyleyen, ancak önceki gün düzenlediği basın toplantısında; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a engel çıkarmadığım, yoluna taş koymadığım için bana tehditler savuran Aziz Yıldırım'ı asla yalnız bırakmazdım!

Çünkü bunları bir beklentiyle değil, doğru olduğuna inandığım için yapıyorum. Doğruları ve ortak değerlerimizi savunmak, siyaset yapmak ise dün de bugün de sadece doğruları savunuyorum."