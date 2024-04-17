Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen kadın ortaya çıktı. Tıpatıp benzediği söyleniyordu

Ünlü sanatçı Metin Akpınar'dan sonra Uğur Dündar hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Metin Akpınar’ın kızı olduğu yıllar sonra bir anda ortaya çıkan Duygu Nebioğlu’nun iddiaları geniş yankı uyandırdı.

Akpınar’ın kızı Nebioğlu'nun “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” ifadelerinin ardından gelişmeler büyüdükçe büyüdü.

UĞUR DÜNDAR’IN AYNISI

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun gündemi sallayan açıklamalarının ardından birkaç yıl önce açılan bir babalık davasının taraflarından birisinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre Duygu Nebioğlu’nun ablası olan Dilara G. Tarafından mahkemeye açılan davada mahkeme heyeti taraflardan DNA talebinde bulundu.

SONUÇLAR GELDİ

Adli Tıp Kurumu, taraflardan aldığı DNA örneklerinden çıkan sonuçlara göre Uğur Dündar’ın Dilara G.’nin biyolojik babası olmadığını “Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi” ifadesi ile sonuçlandırdı.

UĞUR DÜNDAR’DAN AÇIKLAMA

Gazeteci Uğur Dündar’da konuya ilişkin sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Adli Tıp Kurumunun yaptığı açıklama ile konunun kendisi ve avukatı açısından kapandığını belirten Dündar'ın açıklaması şöyle:

“Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu, kısaca net bir cevap vereyim.

Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır.”

DNA RAPORU DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Metin Akpınar’ın kızı ise iddialarının üzerine bir yenisini daha koydu. Nebioğlu yaptığı açıklamada DNA raporunun değiştirildiğini, Uğur Dündar’ın kızı olduğu iddia edilen Dilara G.’nin haziran ayında çıkacak olan karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı:

"Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştim. 2008’den beri bildiğim bir konu bu. Kimsenin itibarıyla oynamamaya çalıştık senelerce. Ablamın davası 2 yıldır sürüyor.

"MANKEN GİBİ KADIN"

Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın.

Şu an basın yasağı devam ettiği için sessiz kalmayı tercih ediyor. İtiraz dilekçesini hazırlıyoruz. Uğur Dündar, DNA raporunu yasal olmayan şekilde bir gazeteciye göndermiş, o gazeteci de bana gönderdi. Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz.

Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa. Kendisi annemle birlikteliğini de inkâr etmiş"