Nilgün Belgün Metin Akpınar ve Uğur Dündar’la aşk yaşadığı iddia edilen kadını bombaladı

Erkavim Yıldırım
Nilgün Belgün Metin Akpınar ve Uğur Dündar’la aşk yaşadığı iddia edilen kadını bombaladı
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’la aşk yaşadığı iddia edilen Suphiye Orancı'yı Nilgün Belgün sert ifadelerle eleştirdi.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Duygu Nebioğlu, katıldığı canlı yayına bağlanan Zeynep adlı kişinin annesi Suphiye Orancı hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Nebioğlu, annesine atılan iftiralara inanmadığını dile getirerek tepkisini şöyle dile getirdi:

“Arkadaşlar, merhabalar. Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum! Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar. Annem de bir güzel 'Bunlar ne yapıyor?' diye izliyor. Annem ortaya çıkana kadar kim hâlâ iyi bir kalbe sahip, kim hâlâ içinde kötü bir kalbi barındırıyor; anlayalım istiyor bence. Anlayalım! Kötü sözler yazanlar 'Duygu bizim de kapımızı çalacak mı?' diye tutuştular.”

Duygu Nebioğlu ardından şunları söyledi:

“Kendi pislikleri örtülsün diye anneme iftira atanlar var ya, o kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Zeynep'miş, Zeynep kim ya? Ne yüzleri var, ne bir şeyleri var... Ben o kadına ne yapacağım ki? Numaramı verdim arasın diy... Bekliyorum. Arasana beni! Yaşayıp göreceğiz. Fragmanı geçtik, birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. Bu kadına, o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil, siz bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız.”

Duygu Nebioğlu son olarak şunları ekledi:

“Ve şunu da söylüyorum, bana gerçekleri anlatan o güzel insanlar var ya; yeriniz cennetlik olsun, gerçekten... Hayatım boyunca dua edeceğim size. O pişmiş, korkmuş, oturmuş koca koca ünlüler var ya? Artık sizin de 'karmik' dediğimiz olayı yaşadığınız ana geldik. Kolay mı öyle kadın karalamak, hayatlarıyla oynamak? Kaç tane çocuğun hayatı mahvoldu, sadece dört mü sanıyorsunuz? Az kaldı.”

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Nilgün Belgün ise daha önce arkadaşı Metin Akpınar'a destek vermiş ve “Her insanın yaşamında hataları, yanlışları olduğu gibi sanatçıların da olabilir” demişti.

Nilgün Belgün ayrıca Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı eleştirerek şunları not düştü:

“Başıma bir şey gelmeyecekse; bir kadın ne ilişki yaşarsa yaşasın karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmamalı. İlişki ve kararlar iki kişiliktir. Haydi bir kez hata oldu diyelim 'Bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer' diye bir söz vardır”

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