Uğur Dündar: Bize kumpas kurdular

Editör: Ufuk Cingöz

Divan'da mali konular görüşülecek. Ayrıca takımın son durumuyla ilgili eleştirilerin yapılması bekleniyor.

Ali Koç'un son dönemde artan hakem hatalarına vurgu yapması beklenirken, üyelerin ise Jorge Jesus'un İstanbul maçı sonrası tribünlere yaptığı hareketlerin camia içinde yarattığı rahatsızlığı gündeme getireceği öğrenildi.

"KUMPAS KURDULAR"

Uğur Dündar: "Tarihimizin en önemli Yüksek Divan Kurulu toplantılarından birisi olacak. Neden böyle söylediğimizi toplantının akışında anlayacaksınız.

Futbolda gayet güzel başladığımız sezonda Dünya Kupası arası sonrası her takımın yaşayabileceği bir duraklama dönemine girdik. Bunu fırsat bilen derin yapı, Adana Demirspor maçından bu yana gözle görülen bir kumpas içine girdi. Bunun son örneğini İstanbulspor maçında gördük.

"HERKESİ 3 MAYIS'TA BEKLİYORUZ"

Burak Kızılhan: Erkeklerin ardından kadınlarda da Euroleague'de şampiyon olarak bunu başaran ilk kulüp olduk. Takımımızın tüm oyuncularını ve teknik kadrosunu yürekten kutluyorum. Ayrıca Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız da Olympiakos'a 2023 yılındaki ilk iç saha mağlubiyetini yaşattı. 3 Mayıs'ta herkesi Ataşehir'e bekliyoruz.

Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için yapmış olduğumuz yardım çağrısı sonrası stadımız, önemli bir koordinasyon merkezi haline gelmiştir. Yönetim kurulumuz ile birlikte afet bölgesinde çeşitli incelemelerde bulunmak için gözlemlerde bulundu. Hatay ve Kahramanmaraş'a 500'er konteyner bağışlayarak destek olduk.

"FAİLLERİN MEÇHUL"

Otobüsümüzün kurşunlandığı 4 Nisan 2015'in üzerinden tam 8 yıl geçti. Bu tarih, Fenerbahçe'ye kumpas kurulan 3 Temmuz 2011 ve 12 Mayıs 2012'nin bir diğer yüzüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli yargı mensuplarına sesleniyoruz: Hukukun sessiz, adaletin çözümsüz, faillerin meçhul, suçların cezasız kaldığı 1 gün daha yaşamak istemiyoruz ve faili belli meçhulleri kabul etmiyoruz.