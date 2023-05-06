Uğur Dündar'dan Muharrem İnce'ye karşı tarihi konuşma. Canlı yayında söyledikleri günlerdir sosyal medya dolaşıyor

Sözcü TV’ye katılan Muharrem İnce’ye karşı Uğur Dündar’ın sarf ettiği sözler sosyal medyada viral oldu.

Uğur Dündar'dan Muharrem İnce'ye karşı tarihi konuşma. Canlı yayında söyledikleri günlerdir sosyal medya dolaşıyor

Editör: Özge Ceren Çimen

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce Sözcü TV’de ‘Liderler Özel’ programına konuk oldu.

Programda duayen gazeteci Uğur Dündar ile İnce arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

“SİZE ASLA YAKIŞTIRILMIYOR”

İnce'nin “Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı” yönündeki sözlerine tepki gösteren Dündar, “Muhalefete muhalefet etmek sizin gibi CHP'de yetişmiş ve CHP ile özdeş olmuş bir siyasetçiye, sokaktaki insanlar tarafından asla yakıştırılmıyor. Bunu size söylemem gerekir” dedi.

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Videoda Uğur Dündar şunları söylüyor:

Kişileri FETÖ'cü olarak itham etmek için mutlaka elinizde çok somut belgeler ve yargı kararları olması gerekir. Bakın Sayın İnce, bugün bir seçim otobüsü gördük, karşıdaki ittifakın seçim otobüsü, Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsü. Milletvekili adayları arasında bir kadın var, kadının görüntüsü o otobüse resmedilmemiş… Hizbullah terör örgütünün canileri var şu anda o ittifak içinde.

"SİZİN GİBİ CHP'DE YETİŞMİŞ BİRİNE YAKIŞMIYOR"

Bu televizyonun sahibi de yıllardır, uydurma bir FETÖ davası nedeniyle, ki bu müessese FETÖ ile mücadelede bayraktarlığı yapmıştır ve ilk defa FETÖ manşetini bu gazete atmıştır. Dolayısıyla bu insan yıllardır sürgünde vatan hasretiyle yanıp tutuşuyor. Bizim karşımızda çok ciddi bir tehlike var. Bu ciddi tehlike belki de bize son demokratik seçimi yaşatacak. Bunu da nereden anlıyoruz? İçişleri Bakanı, muhalefetin kazanması halinde bunun bir darbe olacağını söylüyor.

Bunlara yoğunlaşmak varken, muhalefete muhalefet etmek sizin gibi CHP'de yetişmiş ve CHP ile özdeş olmuş bir siyasetçiye, sokaktaki insanlar tarafından asla yakıştırılmıyor. Bunu size söylemem gerekir.

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