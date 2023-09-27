Uğur Dündar MİT’in efsanesi Hiram Abas’la atış talimi görüntülerinin perde arkasını açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Uğur Dündar, MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas ve devlet bakanı Güneş Taner ile poligonda çekilen görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “80'li yıllar. Birçok kez yazdığım gibi haberlerim nedeniyle ölüm tehditleri alıyorum. Bir gün ruhsatlı silahımla poligona gittim. Baktım Devlet Bakanı Güneş Taner de orada. Yanında MİT Müst.Yardımcılığından emekli olan ve daha sonra teröristlerin şehit edeceği Hiram Abas da var. Rahmetli benim atış yaptığımı görünce yanıma geldi ve acemisi olduğum silah kullanımı hakkında "öyle tutma, şöyle tut" gibi bir şeyler söyleyip gitti. Aradan 40 yıl geçtikten sonra o birkaç dakikalık görüntüler "Uğur Dündar'ı MİT eğitti" gibi yalanlarla servis edildi. Gülüyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ODA TV’nin gündeme getirdiği MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas’ın Uğur Dündar’a atış talimi yaptırdığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Görüntülerin yayılması sonrası “Uğur Dündar’ı MİT yetiştirdi” iddiaları da gündeme gelmişti.