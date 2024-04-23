Uğur Dündar’dan merak uyandıran paylaşım: Yarın gündem değişecek

Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sosyal medyada yaşadığı polemik ile gündeme gelmişti.

Ardından ise Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan’ın babasının Uğur Dündar olabileceğini öne sürmüştü.

Yapılan DNA testinin olumsuz çıktığını duyuran Dündar ise konunun kendisi için kapandığını söylemişti.

Son olarak Dündar, sosyal medya hesabından meraklandıran bir paylaşımda bulundu.

Dündar, “Yarın gündem değişecek! Bekleyin!.. (Konu futbolla ilgili değil...)" ifadelerini kullandı.