Özgür Özel'e mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na CHP'den yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek. İkilinin AKP’nin yeni anayasa teklifine ilişkin görüşmesi bekleniyor.

Özgür Özel, daha önce yeni anayasa teklifine ilişkin yaptığı açıklamada “Ama bir insanın ‘anayasayı değiştirelim’ demesi için değiştireceğiniz anayasayı ne yapacaksınız? Geçen sefer değiştirilen anayasaya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÖZEL-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE TEPKİ

Erdoğan ve Özel’in görüşmesi öncesi CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan tepkili bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği,

Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği,

Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!

Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;

"Saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün zulüm biter.

Menekşelerde açılır üstümüzde leylaklarda güler.

Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler...”

"SIKILI YUMRUKLA DEĞİL AKILLA VE RAHAT BİR YÜREKLE…"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu.

Günaydın, Kılıçdaroğlu’na verdiği yanıtta, biriyle oturup toplantı yapmanın, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. CHP sıkılı yumruklarla değil, akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin" ifadelerini kullandı.