Metin Akpınar sözleri saç baş yolduracak. Suphiye Orancı'dan mesaj geldi. Duygu Nebioğlu'nu çıldırtacak sözler

Damla Baylan
Metin Akpınar sözleri saç baş yolduracak. Suphiye Orancı'dan mesaj geldi. Duygu Nebioğlu'nu çıldırtacak sözler
Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı adına açılan sahte bir sosyal medya hesabının olduğunu bildirdi. Bu hesaptan Nebioğlu'na, “Umarım Metin Akpınar senden miras olarak hiçbir şey bırakmaz!” şeklinde mesajlar gönderildi.

Türkiye, Duygu Nebioğlu'nun şaşırtıcı iddialarıyla çalkalanıyor. Nebioğlu, babasının tanınmış aktör Metin Akpınar olduğunu iddia ederek ve bir ikiz kardeşi olduğunu söyleyerek gündeme geldi.

Ayrıca, annesi Suphiye Orancı'nın dört çocuğunun evlilik dışı ilişkilerden olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar toplumda geniş yankı buldu.

Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan ise babalarının gazeteci Uğur Dündar olduğunu öne sürdü.

Gülatan, Adli Tıp'tan alınan DNA raporuna itiraz edeceklerini ifade ederken, Duygu Nebioğlu sosyal medyada dikkat çekici açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar'a yönelik babalık davası açarak gündeme getirdiği iddialar büyük ses getirdi.

Nebioğlu, "Ablamın babası da tanınmış bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı ima etti.

Fakat Dündar, bu iddiaları Adli Tıp Kurumu'nun raporu ile çürüttü. Bu süreçte, Yeşilçam filmlerini andıran bir dizi gelişme yaşandı.

Duygu Nebioğlu daha önce, Metin Akpınar'a babalık davası açarak gündemi sarsmıştı.

"Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etmişti.

Ancak Dündar, bu iddiayı Adli Tıp Kurumu raporu ile çürüttü. Bu süreçte, Yeşilçam filmlerini andıran bir dizi olay yaşandı.

En son olarak Nebioğlu, annesi adına açılan sahte bir sosyal medya hesabının olduğunu duyurdu. Bu hesaptan Nebioğlu'na, “Umarım Metin Akpınar sana hiçbir miras bırakmaz!” şeklinde mesajlar gönderildi.

SUPHİYE ORANCI ADINA GÖNDERİLEN MESAJLAR

Suphiye Orancı adına açılan sahte hesaptan gelen mesajlar şunları içeriyor:

“Umarım Metin Akpınar sana hiçbir miras bırakmaz. Yorumları kapattığında ne oldu Duygu? İnşallah Metin Akpınar sana hiçbir şey bırakmaz. Müge Anlı'ya 'annemi arıyorum' diye çıktın, sonra ablanın babasına geldin. Ablalarının aklı yok mu, onların araması gerekmez mi? Sana düşen sadece izlemek.”

NEBİOĞLU'NUN MESAJLARA CEVABI

Nebioğlu, bu mesajlara "Madem yazıyorsun, biraz daha yaratıcı ol" şeklinde cevap verdi.

Duygu Nebioğlu'nun, "Tezlerimi nasıl çürüttüğümü hafta içinde anlatacağım. 1980'leri konuşacağız" şeklindeki sosyal medya paylaşımı da merak uyandırdı.

“BUNLAR SADECE FRAGMANDI”

Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir video paylaşımında, yaşananların sadece bir ön gösterim olduğunu ve asıl hikayenin yakında ortaya çıkacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Suphiye Orancı, kızlarının Metin Akpınar ve Uğur Dündar'a karşı açtıkları babalık davalarıyla kamuoyunun dikkatini çekti.

34 yıl önce, dört çocuğunu aylık 400 bin lira mukabili bir kadına emanet ettiği ve bu durumun gazetelerde haber olarak yer aldığı bilgisi ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu'nun, ünlü aktör Metin Akpınar hakkında açtığı babalık davasıyla gündem oluşturan anne Suphiye Orancı'nın fotoğrafı da kamuoyu ile paylaşılmıştı.

İŞTE O MESAJLAR...

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