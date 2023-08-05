Uğur Dündar’ın ‘Barbie’ paylaşımı sosyal medyayı salladı

Editör: Abdullah KELEŞ

Küresel çapta Barbie furyası sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Barbie filmi için herkes pembe renk giyiyor, pembe makyajlar, ayakkabılar tercih ediyor.

Gişe rekorları kıran filme girenlerin pembe kombinleri bambaşka bir gündeme evrildi.

YENİ BARBİE AKIMI

Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları, kendi Barbie hallerini paylaşmaya başladı.

Bu akıma ünlüler de dahil oldu.

UĞUR DÜNDAR, BARBİE HALİNİ PAYLAŞTI

Beklenen adım gazeteci Uğur Dündar’dan geldi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Dündar, Barbie halini paylaştı.

Dündar, o paylaşıma şu notu düştü; “Sayın "Barbie"ler, lütfen kapıyı açar mısınız efendim?”