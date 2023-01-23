Uğur Mumcu İzmir'de anılacak

24 Ocak Salı günü (yarın) saat 17.00’de Gürsel Gökçe’nin “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak. Aynı gün 19.00’da ise İzmirli gazeteciler Uğur Mumcu’yu anlatacak. Başkan Serdar Sandal, “Yazıları ve araştırmalarıyla bugünlere ışık tutan Mumcu’yu, katledilişinin yıl dönümünde saygı ve özlemle anacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan Uğur Mumcu anma etkinliklerinin ilki, Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi’nde gerçekleşecek.Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) iş birliği ile Gürsel Gökçe’nin “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” isimli fotoğraf sergisi vatandaşlarla buluşacak. Saat 17.00’de açılacak sergide, Uğur Mumcu’nun yaşamı ve bugüne kadarki süreç fotoğraflarla anlatılacak.





İZMİRLİ GAZETECİLER ANLATACAK

Aynı gün saat 19.00’da ise “İzmirli Gazeteciler Uğur Mumcu’yu Anlatıyor” temalı söyleşi de yapılacak. Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası’nda gerçekleşecek etkinlikte Mumcu’nun yaşamı, yazıları, araştırmaları ve bugüne ışık tutan fikirleri konuşulacak. Moderatörlüğünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin yapacağı söyleşiye, 9 Eylül Gazetesi Yayın Koordinatörü Mutlu Yılmaz, İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, Yenigün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Dirik, Yeni Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emin Varol, İlkses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, Ege Telgraf Gazetesi Haber Müdürü Hakan Serbest konuşmacı olarak katılacak.





"FİKİRLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yazıları ve araştırmalarıyla, bugünlere ışık tutan Uğur Mumcu’yu ve fikirlerini yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Mumcu’nun ve çağdaş yarınlar için gövdesini taşın altına koyan tüm aydınlarımızın mücadelesine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Düzenlediğimiz anlamlı etkinliklere tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.