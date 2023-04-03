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Uğur Mumcu 'Unutma Bizi' oyunuyla anıldı

Çeşme Belediyesi, Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Unutma Bizi” oyunu ile Uğur Mumcu sevenlerini buluşturdu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:38
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Uğur Mumcu 'Unutma Bizi' oyunuyla anıldı

Uğur Mumcu 'Unutma Bizi' oyunuyla anıldı
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Cengiz Toraman tarafından yazıp yönetilen, Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırı sonucu katledilen aydın-gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun hayatını anlatan “Unutma Bizi” tiyatro oyunu Çakabey Kültür Merkezi’nde Çeşmelilerle buluştu.

Tiyatro oyununda, “Ey halkım, unutma bizi! Diye sesleniyordu Uğur Mumcu. Unutmadık elbette. Çünkü biz unutmayız. Unutamayız ve hem de unutturmayız” diyen Orhan Aydın ve Levent Üzümcü izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, oyunculara teşekkür ederek, “Biz Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, Milliyetçiler, biliyoruz ki bu güzel ülkede Nazımlar bitmez, Deniz’ler tükenmez, Uğur’lar ölmez. Yine biliyoruz ki bir ölür, bin doğarız” dedi.

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