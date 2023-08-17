Uğurcan Çakır'a İspanyol devi talip oldu

La Liga ekiplerinden Sevilla Uğurcan Çakır ile ilgileniyor.Milli kaleci için Trabzonspor'a ilgi kağıdı kağıdı gönderen Sevilla bordo-mavililerin taleplerine göre resmi teklifini iletecek.

KAYNAK: DHA
Uğurcan Çakır'a İspanyol devi talip oldu

Trabzonspor'un kaptanı ve A Milli takım oyuncusu Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerince takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nantes'in transfer teklifi yaptığı 27 yaşındaki file bekçisi için bu kez de La Liga ekibi Sevilla resmi temasa geçti.

İLGİ KAĞIDI GÖNDERİLDİ
Trabzonspor'a başarılı eldiven için ilgi kağıdı gönderilirken, Uğurcan'ın transferi için bordo mavili kulübe istenen şartlar soruldu. İspanyol ekibi, Trabzonspor'dan alacağı yanıta göre Uğurcan'ın transferi için girişimlere başlayacak.

NANTES'İN TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Nantes'in de resmi olarak temasa geçtiği Trabzonspor'a, Uğurcan'ın transferi için 5 milyon Euro teklif edilmişti. Rakamı düşük bulan bordo mavili yönetim bu teklifi geri çevirmişti.

(DHA)

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