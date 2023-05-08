Ukrayna 35 tane Rus İHA'sı düşürdüğünü açıkladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün gece yaptığı açıklamada, Rusya’ya ait 35 İran yapımı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna 35 tane Rus İHA'sı düşürdüğünü açıkladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde ülkenin farklı noktalarını hedef alan İran yapımı 35 Rus insansız hava aracının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya tarafından dün gece Karkov, Herson, Mikolayiv ve Odessa kentlerini hedef alan 16 füze saldırısı düzenlendiği bildirilirken Ukrayna kuvvetlerine ve yerleşim bölgelerine 61 hava saldırısı ve 52 ağır roketli saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev’de en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı. (İHA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Profesörden Akdeniz anemisiyle ilgili umutlandıran açıklama Sağlık
Profesörden Akdeniz anemisiyle ilgili umutlandıran açıklama
TÜİK bu sefer eğip bükemedi. Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında Ekonomi
TÜİK bu sefer eğip bükemedi. Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncu Magazin
Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncu
Bahçeli üyelikten istifa ettikten sonra Beşiktaş 12 maçtır yenilmiyor Spor
Bahçeli üyelikten istifa ettikten sonra Beşiktaş 12 maçtır yenilmiyor
Issız Adam ıssız değilmiş! Cemal Hünal oğlu ile görüntülendi Magazin
Issız Adam ıssız değilmiş! Cemal Hünal oğlu ile görüntülendi
Cip kalabalığın arasına daldı: 8 ölü 10 yaralı Dünya
Cip kalabalığın arasına daldı: 8 ölü 10 yaralı
Kılıçdaroğlu'nun borsa manipülasyonu açıklaması sonrası borsa vurgununda ifşalar başladı Ekonomi
Kılıçdaroğlu'nun borsa manipülasyonu açıklaması sonrası borsa vurgununda ifşalar başladı