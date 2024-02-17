Ukrayna, Avdiivka’dan çekiliyor. Rusya için zafer olarak değerlendirildi

Kaynak: NTV
Ukrayna, Avdiivka’dan çekiliyor. Rusya için zafer olarak değerlendirildi
Rus saldırılarına mühimmat eksikliği nedeniyle karşılık veremeyen Ukrayna, Avdiivka şehrinden çekilme kararı aldı.

NTV’de yer alan habere göre, Ukrayna, doğudaki Avdiivka şehrinden çekilme kararı aldı.

Ukrayna ordusunun Rus saldırılarına cephane eksikliği nedeniyle direnemediği ifade edilirken geri çekilmenin Rusya için sembolik bir zafer, Ukrayna için ise mayıs ayında Bahmut'un düşmesinden beri en önemli kayıp olduğu belirtildi.

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Mühimmatı tükenmek üzere olan Ukrayna topçusu, Rusların her 10 atışına sadece 1 top atışıyla karşılık verebiliyordu. Diğer taraftan savaştan önce 32 bin kişinin yaşadığı bölgede şu an nüfusun binden az olduğu değerlendiriliyor.

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