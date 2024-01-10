Ukrayna İsrail'i kıskandı

Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde bir grup gazeteciye, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konularında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki durumun, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını olumsuz yönde etkilediğini belirten Bodnar, "Uluslararası medya dikkatini bu yöne (Gazze'ye) çevirdi, dolayısıyla Ukrayna'da savaşın sona erdiğini düşünenler var." dedi.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'ya verilmesi planlanan silahların İsrail'e gitmesinin yanı sıra Batılı ülkelerdeki iç siyaset dinamiklerinin de yardımları etkileyen bir etken olduğunu ifade etti.

Ukrayna Büyükelçisi, bu dinamikler arasında, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi, Macaristan ve Slovakya hükümetlerinin tutumu ile Polonya'da çiftçilerin sınır kapılarında Ukrayna tırlarına uyguladığı ablukalar gibi unsurları gösterdi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmamasının sonucunda Ukrayna yük gemilerinin kullandığı yeni rotaya ilişkin de konuşan bulunan Bodnar, bu koridordan eylül ayından bu yana 500'den fazla geminin geçtiğini söyledi. Ukrayna Büyükelçisi, sadece Odessa'dan yola çıkan gemilerin, bu süre içinde 14 milyon ton gıda taşıdığını ifade etti.

Bodnar, Ukrayna'nın girişimi olan yeni koridordan sadece gıda değil diğer materyallerin taşınmasının, avantajlı bir durum olduğuna dikkati çekerek, koridorun oluşturulması için bölgenin mayınlardan temizlendiğini ve gemiler için bir İngiliz firmasından sigorta alındığını belirtti.

Nakliyatın Tuna Nehri'nde de hız kesmeden devam ettiğini anlatan Bodnar, buradaki 3 limandan hareket eden gemilerin yıllık taşıdığı yük hacminin 6 milyon ton olduğunu aktardı. Ukrayna Büyükelçisi, Avrupa'ya da ürünlerin çoğunlukla demir yolu aracılığıyla ulaştırıldığını dile getirdi.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI YENİDEN CANLANDIRILABİLİR

Yeni koridorun işletilmesinde Türkiye'nin rolüne işaret eden Bodnar, uygun şartların sağlanması halinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilebileceğini de kaydetti.

Büyükelçi, bu şartları, Ukrayna gemilerinin serbest geçişine ve gıda dışındaki materyali taşımalarına izin verilmesi olarak açıkladı.

Bodnar, Ukrayna buğdayının en büyük tedarikçilerinden biri olan Dünya Gıda Programı'nın Türkiye'nin yanı sıra İspanya ve Mısır gibi ülkelerde depolarının bulunduğuna dikkat çekerek, "Buğday fiyatının sabitlenmesi, Türkiye ve Ukrayna'nın başarısıdır." yorumunda bulundu.