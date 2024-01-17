Detayları Katar duyurdu: Hamas ile İsrail arasında yeni anlaşma

Katar, İsrail ile Hamas arasında yeni bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, sivillere ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi üzerine bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın Katar ile Fransa’nın arabuluculuğunda gerçekleştiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne nakledilecek ilaç ve yardımların bugün, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki uçakla Mısır’ın El-Ariş kentine gönderileceği aktarıldı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, önceki gün İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında İsrailli esirler Yossi Sharabi ile Itay Svirsky’nin öldüğünü açıklamıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.