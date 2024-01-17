Detayları Katar duyurdu: Hamas ile İsrail arasında yeni anlaşma

Kaynak: AA
Detayları Katar duyurdu: Hamas ile İsrail arasında yeni anlaşma
Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Katar, İsrail ile Hamas arasında yeni bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, sivillere ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi üzerine bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın Katar ile Fransa’nın arabuluculuğunda gerçekleştiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne nakledilecek ilaç ve yardımların bugün, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki uçakla Mısır’ın El-Ariş kentine gönderileceği aktarıldı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, önceki gün İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında İsrailli esirler Yossi Sharabi ile Itay Svirsky’nin öldüğünü açıklamıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İlgili Haberler
Türkiye İsrail'i o listeden çıkardı
İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor. Netanyahu'nun o hareketi duruşmada delil oldu
Ulaştırma Bakanı’ndan büyük itiraf. 'İsrail’e her gün Türkiye'den 8 gemi gidiyor'
İsrail'in kirli Türkiye propagandası ortaya çıktı. Köşeye sıkışan Netanyahu kendini kurtarmak için her yolu deniyor
Ukrayna İsrail'i kıskandı
İsrail'in güvenliğini sağlayan Arap devleti ortaya çıktı. Almanlar bu bilgiyi açıklayarak neyi amaçladı?
Son Haberler
Türkiye’de vatandaşın canı Somali Türkiye uçak biletinden daha değersiz! Yazarlar
Türkiye’de vatandaşın canı Somali Türkiye uçak biletinden daha değersiz!
Afrika Birliğinden Gazze için 'insani ateşkes' çağrısı Dünya
Afrika Birliğinden Gazze için 'insani ateşkes' çağrısı
İran’dan Pakistan’a hava saldırısı. Orta Doğu'da sular ısınıyor Dünya
İran’dan Pakistan’a hava saldırısı. Orta Doğu'da sular ısınıyor
Sultanbeyli'de horoz dövüştüren ve kumar oynatan 19 şahıs suçüstü yakalandı Video
Sultanbeyli'de horoz dövüştüren ve kumar oynatan 19 şahıs suçüstü yakalandı
Final yapacak diziler belli oldu Yazarlar
Final yapacak diziler belli oldu
Derin Sancı Yazarlar
Derin Sancı