Ukrayna ordusu Rus savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu

Kaynak: AA
Ukrayna ordusu Rus savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu
Ukrayna hava kuvvetleri komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus Su-34 tipi bir savaş uçağının Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuksosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bir S-300 güdümlü füzesi, bir X-59 hava füzesi ve 4 X-22 seyir füzesinin yanı sıra 19 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak Ukrayna topraklarına saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri unsurlarınca Poltav bölgesinde Rusya'ya ait bir X-59 hava füzesi ile Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgeleri üzerinde 13 "Şahed" İHA'nın yok edildiği aktarılan açıklamada, vurulamayan İHA'ların yarısının da hedefine ulaşmadığı belirtildi.

Ukrayna'nın 17 Şubat'tan bu yana 6 Rus savaş uçağını düşürdüğü açıklanmıştı.

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