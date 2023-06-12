Ukrayna Ordusu, Rusların kontrolündeki Storojove köyünü kurtardı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ordunun Storojove köyünü kurtardığını duyurdu.

Ukrayna Ordusu, Rusların kontrolündeki Storojove köyünü kurtardı

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna birliklerinin karşı taarruz operasyonunda başarı elde ettiğini ve Ukrayna bayrağının Donetsk bölgesindeki Rusya’nın kontrolü altında bulunan Storojove köyünde dalgalandığını kaydetti.

Anna Malyar, mesajında, "Devlet bayrağımız Storojove üzerinde dalgalanıyor ve bu durum tüm Ukrayna toprakları kurtarılana kadar her yerleşim yeri için geçerli olacaktır. Mihail Ostrogradski 35. Deniz Piyade Tugayı’na teşekkür ederiz." ifadesine yer verdi.

Mihail Ostrogradski 35. Deniz Piyade Tugayı’nın sosyal medya hesabından da Odessa deniz piyadelerinin karşı taarruz kapsamında Mart 2022'den bu yana Rusların kontrolünde bulunan Storojove köyünü kurtardığı açıklaması yapıldı.

Açıklamada, köye yapılan operasyonda yaklaşık 50 Rus askerin etkisiz hale getirildiği, 4 askerin ise esir alındığı aktarıldı.

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(Kaynak: AA)

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