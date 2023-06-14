Rusya’dan Odessa kentine füze saldırısı: 3 kişi öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya’dan Odessa kentine füze saldırısı: 3 kişi öldü

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

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(Kaynak: AA)

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