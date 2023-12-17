Ukrayna Rusların 9 İHA'sını düşürdü

Kaynak: AA
Ukrayna Rusların 9 İHA'sını düşürdü
Ukrayna’nın Odessa kentinde Rusya’ya ait 9 İHA’nın düşürüldüğü bildirildi. Saldırılarda 1 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşürülen İHA'ların üç noktada yangına neden olduğunu ve söndürme çalışmalarının dört saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

Rus ordusunun son haftada Odessa'ya üçüncü kez hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Kiper, "Sadece Odessa bölgesinde bu gece 9 İHA düşürüldü. Bazı evlerde ve depoda yangın çıktı. Olay yerinde bir kişinin cesedine ulaşıldı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusu Güney Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunca Kırım üzerinden gönderilen İran yapımı 16 "Şahed" tipi İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

Ukrayna basını, son bir günde Kiev, Herson ve bazı bölgelere hava saldırısı düzenlendiğini yazdı.

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