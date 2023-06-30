Ukrayna: Rusların Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12’ye çıktı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus birliklerin 27 Haziran’da Donetsk bölgesi Kramatorsk şehrindeki bir lokantayı vurması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

İki gün süren arama kurtarma çalışmaları sırasında lokantanın enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, “Böylece ölü sayısı 12’ye yükseldi. Hepsinin kimliği tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda yaralananların sayısının da 65'e çıktığı kaydedildi.

Kramatorsk Şehir Konseyi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada da Rus ordusunun 27 Haziran’da şehre düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenler için şehirde 30 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde yas ilan edildiği belirtildi. (AA)