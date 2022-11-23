23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarında 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarında 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, Rus ordusunun bugün düzenlediği füze saldırıları sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 22:09
Takip Et

Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarında 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarında 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
+
Aa
-

Klimenko, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki önemli altyapı tesislerine düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

İgor Klimenko, Rus ordusunun 16 önemli altyapı tesisini hedef aldığını, bu saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını belirtti.

"Rusya, 70 füze ve 5 İHA ile saldırdı"

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, aralarında bina, enerji santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerinin de bulunduğu önemli altyapı tesislerine yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Rus ordusunca fırlatılan 51 seyir füzesi ve Lancet tipi 5 İHA’nın, Ukrayna hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun Kiev, Vinnitsa, Lviv, Zaporijya ve diğer bölgelerdeki binaları, termik santralleri ve elektrik dağıtım merkezlerini hedef aldığı bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
1
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
2
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
3
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
4
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
5
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
6
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
7
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
﻿Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
﻿Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
﻿Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
﻿Fed'in yeni faiz planı belli oldu
﻿Fed'in yeni faiz planı belli oldu
﻿Fed'in yeni faiz planı belli oldu
﻿Ankara’da öğrenciler ile bir şahıs arasında kavga çıktı
﻿Ankara’da öğrenciler ile bir şahıs arasında kavga çıktı
﻿Ankara’da öğrenciler ile bir şahıs arasında kavga çıktı
﻿Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi
﻿Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi
﻿Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.